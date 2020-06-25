В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве

"У нас достаточно было сигналов от видеонаблюдения за процессом голосования, все они разбирались на группе разбора. Они несущественные", - рассказал Массух журналистам.

Он отметил, что основные претензии касались того, что урны для бюллетеней были опечатаны с опозданием, но при этом разбор показал, что все они к этому моменту были пустыми. Также на некоторых участках была скученность людей.