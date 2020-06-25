Слуцкий прокомментировал сокращение американских войск в Германии

"Думаю, что вывод сил из Германии вряд ли позволит США сэкономить средства, потому что Германия долгие годы очень эффективно выполняла взятые на себя обязательства в рамках НАТО, последняя потеряет в этом случае очень неплохо оборудованные базы, будет перерасквартировывать контингент, лишится германских субсидий. Вряд ли здесь будет какая-то экономия, это чисто политическое решение", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".