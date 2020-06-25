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Слуцкий прокомментировал сокращение американских войск в Германии
Сокращение войск в Германии вряд ли позволит США сэкономить средства, это чисто политическое решение, считает глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:51
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россия, леонид слуцкий, госдума рф, нато, польша, германия, сша, берлин (город), в мире

Слуцкий прокомментировал сокращение американских войск в Германии

20:51 25.06.2020
809
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сокращение войск в Германии вряд ли позволит США сэкономить средства, это чисто политическое решение, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").
"Думаю, что вывод сил из Германии вряд ли позволит США сэкономить средства, потому что Германия долгие годы очень эффективно выполняла взятые на себя обязательства в рамках НАТО, последняя потеряет в этом случае очень неплохо оборудованные базы, будет перерасквартировывать контингент, лишится германских субсидий. Вряд ли здесь будет какая-то экономия, это чисто политическое решение", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
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Вчера, 13:43
Немецкий политолог оценил планы США перебросить войска в Польшу
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РоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФНАТОПольшаГерманияСШАБерлин (город)В мире
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