https://ria.ru/20200625/1573487902.html
Вьетнам продлил запрет на въезд иностранных туристов
Правительство Вьетнама разрешило въезд в страну иностранных специалистов и предпринимателей-инвесторов, посещение Вьетнама иностранными туристами пока не может... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:50
2020-06-26T09:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, нгуен суан фук, коронавирусы, вьетнам, в мире
БАНГКОК, 25 июн – РИА Новости.
Правительство Вьетнама
разрешило въезд в страну иностранных специалистов и предпринимателей-инвесторов, посещение Вьетнама иностранными туристами пока не может быть разрешено, сообщает в четверг вьетнамское национальное новостное агентство VNA
со ссылкой на премьер-министра страны Нгуен Суан Фука
.
Премьер-министр подчеркнул, выступая перед членами правительства, свою твердую точку зрения, состоящую в том, что правительство пока не разрешает въезд во Вьетнам иностранных туристов, говорится в сообщении.
Премьер призвал присутствующих к бдительности по отношению к вероятности второй волны заражений коронавирусной инфекцией, которая может снова быть ввезена во Вьетнам из-за границы.
Обращаясь к прозвучавшим на заседании предложениям об открытии коммерческого авиасообщения, премьер отметил необходимость серьезного обдумывания как самого такого шага, так и мер эпидемиологической безопасности, которые понадобятся для предотвращения распространения инфекции в случае, если этот шаг будет одобрен и сделан, сообщает агентство.
Премьер Нгуен Суан Фук также предложил сократить период карантина для иностранных специалистов и инвесторов, готовых прибыть в страну.
Во Вьетнаме более двух месяцев не было ни одного нового заражения коронавирусной инфекцией внутри страны. С начала пандемии в стране заболели 352 человека, полностью выздоровели 329 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.