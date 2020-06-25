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Минздрав одобрил "Арепливир" для лечения COVID-19
Минздрав внес в государственный реестр лекарственных средств новый препарат для лечения COVID-19. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:54
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общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав одобрил "Арепливир" для лечения COVID-19

20:41 25.06.2020 (обновлено: 22:54 25.06.2020)
15630
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минздрав внес в государственный реестр лекарственных средств новый препарат для лечения COVID-19.

"Торговое наименование лекарственного препарата — "Арепливир". Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — фавипиравир", — указано в реестре.

Лекарство производит компания "Промед", оно выпускается в форме таблеток.
Применять препарат можно только в условиях стационара.
В конце мая академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России, заявил, что схему лечения "Арепливиром" уже разработали, оно будет занимать в среднем не больше недели.
Доклинические испытания лекарства на животных показали, что оно действует именно на вирус и за пять-шесть дней уничтожает его, уточнил Пушкарь.
"Арепливир" — второй зарегистрированный в России препарат против коронавируса на основе фавипиравира. Первым стал "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций и "ХимРар".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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Хорошо.
25 июня, 21:33
Арсений Новиков
1520016
Я всегда знал, что мы можем.
25 июня, 21:39
Петя Иванов
1200009
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