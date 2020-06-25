Минздрав одобрил "Арепливир" для лечения COVID-19

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минздрав внес в государственный реестр лекарственных средств новый препарат для лечения COVID-19.
"Торговое наименование лекарственного препарата — "Арепливир". Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — фавипиравир", — указано в реестре.
Лекарство производит компания "Промед", оно выпускается в форме таблеток.
Применять препарат можно только в условиях стационара.
В конце мая академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России, заявил, что схему лечения "Арепливиром" уже разработали, оно будет занимать в среднем не больше недели.
Доклинические испытания лекарства на животных показали, что оно действует именно на вирус и за пять-шесть дней уничтожает его, уточнил Пушкарь.
"Арепливир" — второй зарегистрированный в России препарат против коронавируса на основе фавипиравира. Первым стал "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций и "ХимРар".
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