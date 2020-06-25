Минздрав одобрил "Арепливир" для лечения COVID-19

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минздрав внес в государственный реестр лекарственных средств новый препарат для лечения COVID-19.

"Торговое наименование лекарственного препарата — "Арепливир". Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — фавипиравир", — указано в реестре.

Лекарство производит компания "Промед", оно выпускается в форме таблеток.

Применять препарат можно только в условиях стационара.

"Арепливир" — второй зарегистрированный в России препарат против коронавируса на основе фавипиравира. Первым стал "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций и "ХимРар".