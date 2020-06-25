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Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили
Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:32
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), максим горький, нижегородская область, происшествия

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили

20:32 25.06.2020
1736
© Фото : МЧС РоссииПожар в Нижнем Новгороде
Пожар в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного здания находящегося на реставрации Литературного музея Горького на улице Минина поступило в четверг в 17.20. По прибытии сотрудников МЧС площадь пожара составила 150 квадратных метров. По данным МЧС России, в 19.26 объявлена локализация пожара на площади 500 квадратных метров. Из здания эвакуирован один человек, погибших и пострадавших нет. Пожарные принимают участие в спасении из здания культурных ценностей.
"Произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. В 20.15 объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - сообщает региональное управление МЧС.
Литературный музей А.М. Горького располагается в бывшем купеческом доме в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Экспозиция Литературного музея рассказывает о культурной и литературной жизни Нижнего Новгорода в конце XIX - начале XX века. Наряду с материалами о Максиме Горьком в музее представлены материалы о жизни и творчестве писателей Павла Мельникова-Печерского и Владимира Короленко, фотографов-художников Андрея Карелина и Максима Дмитриева, музыканта Василия Виллуана.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Максим ГорькийНижегородская областьПроисшествия
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