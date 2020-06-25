Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили

Сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного здания находящегося на реставрации Литературного музея Горького на улице Минина поступило в четверг в 17.20. По прибытии сотрудников МЧС площадь пожара составила 150 квадратных метров. По данным МЧС России, в 19.26 объявлена локализация пожара на площади 500 квадратных метров. Из здания эвакуирован один человек, погибших и пострадавших нет. Пожарные принимают участие в спасении из здания культурных ценностей.