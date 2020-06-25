Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений в первый день голосования

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений на голосовании по конституции в первый день, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

"Каких-то критических, серьезных нарушений не было. Самое серьезное нарушение было то, что "известный господин" проголосовал второй раз, я думаю, что это самое серьезное нарушение, которое сегодня зафиксировали", - сказал Реут.