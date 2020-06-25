Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений в первый день голосования

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений на голосовании по конституции в первый день, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Каких-то критических, серьезных нарушений не было. Самое серьезное нарушение было то, что "известный господин" проголосовал второй раз, я думаю, что это самое серьезное нарушение, которое сегодня зафиксировали", - сказал Реут.
Ранее журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Реут позднее сообщил РИА Новости, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.