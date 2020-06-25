Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573487660.html
Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений в первый день голосования
Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений на голосовании по конституции в первый день, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:34
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
мосгоризбирком
николай булаев
элла памфилова
конституция рф
цик рф
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_0:0:3240:1822_1400x0_80_0_0_e4019413e613e3022be68cd38459fc92.jpg
https://ria.ru/20200625/1573485111.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_0:0:3240:1822_1400x0_80_0_0_e4019413e613e3022be68cd38459fc92.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3806bfdbcab05506e911929c2027de3b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_248:0:2296:2048_1400x0_80_0_0_90463ab09d690e20f94960e6d2e4fc68.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел лобков, мосгоризбирком, николай булаев, элла памфилова, конституция рф, цик рф, москва, политика

Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений в первый день голосования

20:34 25.06.2020
272
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком не выявил серьезных нарушений на голосовании по конституции в первый день, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Каких-то критических, серьезных нарушений не было. Самое серьезное нарушение было то, что "известный господин" проголосовал второй раз, я думаю, что это самое серьезное нарушение, которое сегодня зафиксировали", - сказал Реут.
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 19:23Голосование по поправкам в Конституцию
Явка на электронном голосовании по поправкам составила 40 процентов
Ранее журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Реут позднее сообщил РИА Новости, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
12811010
Обсудить 5
Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковМосгоризбиркомНиколай БулаевЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФМоскваПолитика
Рекомендуем
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае
Конституция РФ
Главы десяти регионов ЦФО проголосовали по поправкам к Конституции
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Явка на электронном голосовании по поправкам составила 40 процентов
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Главы Астраханской и Волгоградской областей проголосовали по поправкам
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Еще 122 российских военных вылечились от COVID-19
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Из-за провокации Лобкова нельзя признать все бюллетени в урне, заявил ЦИК
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Депутату Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал сокращение американских войск в Германии
Пожар в Нижнем Новгороде
Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Прокуратура проверит данные о вспышке COVID-19 в омском доме престарелых
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Глава Крыма Сергей Аксенов
СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково
Губернаторы четырех областей ПФО проголосовали по поправкам в Конституцию
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Вьетнам продлил запрет на въезд иностранных туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Депутат: КС Армении должен за 15 дней решить, примет ли иск оппозиции
09:21Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы
09:20На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
09:19В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
09:18Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
Лента новостейМолния