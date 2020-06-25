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Прокуратура проверит данные о вспышке COVID-19 в омском доме престарелых
Омская прокуратура начала проверку сообщения о том, что в Нежинском геронтологическом интернате в Омске зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:28
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, омская область, омск, происшествия

Прокуратура проверит данные о вспышке COVID-19 в омском доме престарелых

20:28 25.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ОМСК, 25 июн - РИА Новости. Омская прокуратура начала проверку сообщения о том, что в Нежинском геронтологическом интернате в Омске зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в четверг.
Ранее, 23 июня, издание "Коммерческие вести" опубликовало отсканированное письмо на официальном бланке минздрава Омской области, адресованное председателю оперштаба региона Владимиру Куприянову по запросу главного санитарного врача области Александра Криги. В письме сообщается о госпитализации девяти пожилых пациентов с подозрением на коронавирус. За два дня, как отмечается в приведенном изданием документе, госпитализировано уже 19 человек, а под угрозой заражения оказались 200 пациентов Нежинского геронтологического интерната. В опубликованном письме сообщается, что одномоментно госпитализировать такое количество пациентов невозможно, так как "коечный фонд не располагает необходимым резервом". Копия письма на сайте издания подписана министром здравоохранения Омской области Ириной Солдатовой.
После появления этой служебной переписки регионального минздрава прокуратура Омской области 25 июня объявила о проверке.
"В Омске прокуратура проведет проверку по сообщениям СМИ о возможном нарушении прав граждан на оказание медицинской помощи. Основанием для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о вспышке новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Нежинском геронтологическом центре", - отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Омской области, число выздоровевших за сутки - 57 человек - превысило число заболевших. Общее число выздоровевших составило 1642. Количество случаев коронавируса от начала пандемии в регионе составило 3236, за последние сутки с 24 по 25 июня диагноз подтвержден у 52 человек. После заражения коронавирусом скончались 29 человек, сейчас от инфекции лечатся 1565 пациентов.
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