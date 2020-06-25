Прокуратура проверит данные о вспышке COVID-19 в омском доме престарелых

"В Омске прокуратура проведет проверку по сообщениям СМИ о возможном нарушении прав граждан на оказание медицинской помощи. Основанием для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о вспышке новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Нежинском геронтологическом центре", - отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Омской области, число выздоровевших за сутки - 57 человек - превысило число заболевших. Общее число выздоровевших составило 1642. Количество случаев коронавируса от начала пандемии в регионе составило 3236, за последние сутки с 24 по 25 июня диагноз подтвержден у 52 человек. После заражения коронавирусом скончались 29 человек, сейчас от инфекции лечатся 1565 пациентов.