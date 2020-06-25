https://ria.ru/20200625/1573487514.html
Еще 122 российских военных вылечились от COVID-19
Более 6,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 122 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:33
2020-06-25T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613656_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_51cfc4a14ad306b71e1976a6ad1712f1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Более 6,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровели 122 человека, сообщается
в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в вооруженных силах Российской Федерации
после прохождения лечения выздоровело 122 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6107", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 686.
На 25 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1400 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 233 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 700 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1034 пациентам, из них 157 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.