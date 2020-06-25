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Еще 122 российских военных вылечились от COVID-19
Более 6,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 122 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

Еще 122 российских военных вылечились от COVID-19

20:33 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 6,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 122 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 122 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6107", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 686.
На 25 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1400 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 233 военных.
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Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 700 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1034 пациентам, из них 157 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
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