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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573487288.html
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-26T00:05
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
воз
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испания
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Ужас. Тем временем Евросоюз открыл внешние границы для всех стран кроме некоторых, среди которых и Россия. В России заболеваемость "коронавирусом" в 5 раз выше чем в Евросоюзе. Но вспышка в Европе, ага.
223
Я не увидел в статистике "вспышек", очевидно, ВОЗ дует на воду после того, как обожглась на молоке.
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германия
европа
испания
израиль
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568928031_0:384:2958:2048_1400x0_80_0_0_ddc9c666b558a1c12e7cfe8249335c46.jpg
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ханс клюге, коронавирус covid-19, воз, польша, германия, европа, испания, израиль, в мире

ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

20:21 25.06.2020 (обновлено: 00:05 26.06.2020)
220542
© AP Photo / Alessandra TarantinoМедицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Видео его выступления опубликовали на YouTube.
По его словам, за последние две недели неутешительная динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 странах региона. В 11 из них ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии. Если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения этих европейских стран "к краю пропасти", заявил представитель организации.
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Как отметил Клюге, он уже говорил, что существует риск новых вспышек заболевания по мере того, как государства снимают введенные ранее ограничения.
"В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью", — подчеркнул он.
При этом Клюге указал, что в Польше, Германии, Испании и Израиле власти быстро отреагировали на увеличившееся число новых случаев заболевания.
Он отметил, что европейцы стали более ответственно относиться к соблюдению таких мер, как социальное дистанцирование и ношение масок.
В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 479 тысяч умерли.
В Европе общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 2,6 миллиона, более 195 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60632816840317
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19ВОЗПольшаГерманияЕвропаИспанияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ужас. Тем временем Евросоюз открыл внешние границы для всех стран кроме некоторых, среди которых и Россия. В России заболеваемость "коронавирусом" в 5 раз выше чем в Евросоюзе. Но вспышка в Европе, ага.
25 июня, 20:45
Станислав Попов
467214163
Я не увидел в статистике "вспышек", очевидно, ВОЗ дует на воду после того, как обожглась на молоке.
25 июня, 20:32
Иван Чугайнов
81520140
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