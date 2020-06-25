https://ria.ru/20200625/1573487288.html
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:21
2020-06-26T00:05
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
воз
польша
германия
европа
испания
израиль
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Станислав Попов
Ужас. Тем временем Евросоюз открыл внешние границы для всех стран кроме некоторых, среди которых и Россия. В России заболеваемость "коронавирусом" в 5 раз выше чем в Евросоюзе. Но вспышка в Европе, ага.
223
Иван Чугайнов
Я не увидел в статистике "вспышек", очевидно, ВОЗ дует на воду после того, как обожглась на молоке.
129
60
польша
германия
европа
испания
израиль
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханс клюге, коронавирус covid-19, воз, польша, германия, европа, испания, израиль, в мире
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
В Европе
на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции
за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
. Видео его выступления опубликовали на YouTube
.
По его словам, за последние две недели неутешительная динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 странах региона. В 11 из них ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии. Если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения этих европейских стран "к краю пропасти", заявил представитель организации.
Как отметил Клюге, он уже говорил, что существует риск новых вспышек заболевания по мере того, как государства снимают введенные ранее ограничения.
"В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью", — подчеркнул он.
При этом Клюге указал, что в Польше
, Германии
, Испании
и Израиле
власти быстро отреагировали на увеличившееся число новых случаев заболевания.
Он отметил, что европейцы стали более ответственно относиться к соблюдению таких мер, как социальное дистанцирование и ношение масок.
В марте Всемирная организация здравоохранения
объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 479 тысяч умерли.
В Европе общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 2,6 миллиона, более 195 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.