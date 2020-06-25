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Рязанская область
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Любимов: в Рязанской области созданы условия для голосования по поправкам
Все условия для безопасного посещения избирательных участков и удобства голосования в Рязанской области созданы, заявил журналистам губернатор Николай Любимов. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:22
рязанская область
николай любимов
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рязанская область
голосование
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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7 495 645-6601 
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60
николай любимов, конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рязанская область, голосование, общество

Любимов: в Рязанской области созданы условия для голосования по поправкам

20:22 25.06.2020
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© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Все условия для безопасного посещения избирательных участков и удобства голосования в Рязанской области созданы, заявил журналистам губернатор Николай Любимов.
Любимов стал одним из первых участников голосования по поправкам в Конституцию РФ. В четверг, в день старта процедуры общероссийского голосования, глава региона вместе с супругой и дочерью проголосовал на избирательном участке, расположенном в рязанском лицее №4. Также Любимов посетил избирательный участок в школе №69 областного центра.
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"Члены избирательных комиссий, наблюдатели, все приступили к работе в штатном режиме. Несмотря на непростые условия они делают все для того, чтобы людям было удобно проголосовать. Это можно сделать на избирательных участках. Также будут организованы выезды комиссий во дворы, на дом. Я надеюсь, что максимальное количество жителей Рязанской области примет участие в голосовании и сделает свой выбор в таком формате, который будет для них наиболее комфортным и безопасным", - сказал Любимов.
Глава региона оценил готовность помещений участковых избирательных комиссий к голосованию, а также соблюдение требований безопасности. Согласно распоряжению губернатора, все члены участковых комиссий, работающие на участках, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Участникам голосования также выдаются защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. На входе в участок измеряют температуру. В помещениях проводится дезинфекция в соответствии со всеми нормами Роспотребнадзора.
Николай Любимов напомнил, что голосование будет проходить в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы избежать большого скопления граждан на избирательных участках одновременно. В регионе их подготовлено 1015, и все они открылись вовремя.

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Вчера, 19:23Голосование по поправкам в Конституцию
Явка на электронном голосовании по поправкам составила 40 процентов
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рязанская областьГолосованиеОбщество
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