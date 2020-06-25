Любимов: в Рязанской области созданы условия для голосования по поправкам

Любимов стал одним из первых участников голосования по поправкам в Конституцию РФ. В четверг, в день старта процедуры общероссийского голосования, глава региона вместе с супругой и дочерью проголосовал на избирательном участке, расположенном в рязанском лицее №4. Также Любимов посетил избирательный участок в школе №69 областного центра.

"Члены избирательных комиссий, наблюдатели, все приступили к работе в штатном режиме. Несмотря на непростые условия они делают все для того, чтобы людям было удобно проголосовать. Это можно сделать на избирательных участках. Также будут организованы выезды комиссий во дворы, на дом. Я надеюсь, что максимальное количество жителей Рязанской области примет участие в голосовании и сделает свой выбор в таком формате, который будет для них наиболее комфортным и безопасным", - сказал Любимов.