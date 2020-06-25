Аксенов проголосовал по поправкам в Конституцию

"У страны сегодня один президент, только он в состоянии вывести страну на успешный путь развития. Есть лидер национальный, и сегодня он определяет стратегию. Мы ему верим и знаем, что такой человек Крым никогда не отдаст и страна будет двигаться вперед. Это главная наша цель", - подчеркнул Аксенов.