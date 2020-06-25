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Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов. Об этом сообщает Autonews. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-26T02:01
россия
авто
общество
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РИА Новости
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60
россия, авто, общество

Для российских водителей с июля будут действовать новые правила

20:17 25.06.2020 (обновлено: 02:01 26.06.2020)
389356
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов. Об этом сообщает Autonews.
Со следующего месяца в страну нельзя будет ввезти праворульные самосвалы и строительную спецтехнику, а также микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы. Все эти транспортные средства подпадают в категории М2 и М3.
Также с июля вступят в силу новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобилей, — установки газобаллонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Теперь владельцам придется предоставлять машины на проверку в специальные лаборатории. Пока получить необходимое заключение можно удаленно — некоторые фирмы их выдают по фотографиям.
Кроме того, с 1 июля изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения: некоторым автолюбителям теперь придется сдать дополнительные анализы. Однако новая мера коснется только тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Ранее планировалось распространить эту процедуру на всех желающих получить права.
Сотрудник дорожно-патрульной службы
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