https://ria.ru/20200625/1573487114.html
Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов. Об этом сообщает Autonews. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:17
2020-06-26T02:01
россия
авто
общество
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Вячеслав Петров
Антинародные поправки в пдд
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россия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, авто, общество
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
С июля в России
вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов. Об этом сообщает Autonews
.
Со следующего месяца в страну нельзя будет ввезти праворульные самосвалы и строительную спецтехнику, а также микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы. Все эти транспортные средства подпадают в категории М2 и М3.
Также с июля вступят в силу новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобилей, — установки газобаллонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Теперь владельцам придется предоставлять машины на проверку в специальные лаборатории. Пока получить необходимое заключение можно удаленно — некоторые фирмы их выдают по фотографиям.
Кроме того, с 1 июля изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения: некоторым автолюбителям теперь придется сдать дополнительные анализы. Однако новая мера коснется только тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Ранее планировалось распространить эту процедуру на всех желающих получить права.