Для российских водителей с июля будут действовать новые правила

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. С июля в С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов. Об этом сообщает Autonews

Со следующего месяца в страну нельзя будет ввезти праворульные самосвалы и строительную спецтехнику, а также микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы. Все эти транспортные средства подпадают в категории М2 и М3.

Также с июля вступят в силу новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобилей, — установки газобаллонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Теперь владельцам придется предоставлять машины на проверку в специальные лаборатории. Пока получить необходимое заключение можно удаленно — некоторые фирмы их выдают по фотографиям.