Из-за провокации Лобкова нельзя признать все бюллетени в урне, заявил ЦИК

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Провокационные действия Павла Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по поправкам, не дают возможности признать действительными остальные бюллетени из урны, которую он использовал, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее журналист и ведущий "Дождя" Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут позднее сообщил РИА Новости, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией.
"К сожалению, эта провокация поставила ситуацию таким образом, что нет возможности признать эти бюллетени, это же тайное голосование. Мы не можем выбрать из урны его бюллетень. К сожалению, это последствия таких провокационных действий. Когда человек это совершает, он должен понимать, что он делает", - сказала Гришина.
Все бюллетени в урне, которую использовал для повторного голосования по поправкам к конституции Лобков, признаны недействительными, сообщил ранее РИА Новости замглавы Мосгоризбиркома. Реут также сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.