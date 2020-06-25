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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573487050.html
Из-за провокации Лобкова нельзя признать все бюллетени в урне, заявил ЦИК
Провокационные действия Павла Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по поправкам, не дают возможности признать действительными остальные бюллетени из урны,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:21
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
мосгоризбирком
майя гришина
николай булаев
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200625/1573481631.html
Ненормальные что ли? Аннулируйте его электронный голос и засчитайте все бюллетени.
71
Только в одной урне? А кто сказал что так поступил один человек? Один признался, но другие будут молчать. Потому что об этой "особенности" наверняка в курсе разработчики системы, которые - я подозреваю - могли и наверняка будут - использовать эту дыру в своих целях, определённо НЕ для голосования против.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461283_0:294:3118:2048_1400x0_80_0_0_4fcdddff7447e08453ace6b7ff719bef.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел лобков, мосгоризбирком, майя гришина, николай булаев, цик рф, политика

Из-за провокации Лобкова нельзя признать все бюллетени в урне, заявил ЦИК

20:21 25.06.2020
11865
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Провокационные действия Павла Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по поправкам, не дают возможности признать действительными остальные бюллетени из урны, которую он использовал, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее журналист и ведущий "Дождя" Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут позднее сообщил РИА Новости, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией.
"К сожалению, эта провокация поставила ситуацию таким образом, что нет возможности признать эти бюллетени, это же тайное голосование. Мы не можем выбрать из урны его бюллетень. К сожалению, это последствия таких провокационных действий. Когда человек это совершает, он должен понимать, что он делает", - сказала Гришина.
Все бюллетени в урне, которую использовал для повторного голосования по поправкам к конституции Лобков, признаны недействительными, сообщил ранее РИА Новости замглавы Мосгоризбиркома. Реут также сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
Журналист Павел Лобков
Вчера, 15:17Голосование по поправкам в Конституцию
МГИК проверит участок, где журналист Лобков смог проголосовать дважды
5636578826
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковМосгоризбиркомМайя ГришинаНиколай БулаевЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Ненормальные что ли? Аннулируйте его электронный голос и засчитайте все бюллетени.
25 июня, 20:35
IInferno
6720002
Только в одной урне? А кто сказал что так поступил один человек? Один признался, но другие будут молчать. Потому что об этой "особенности" наверняка в курсе разработчики системы, которые - я подозреваю - могли и наверняка будут - использовать эту дыру в своих целях, определённо НЕ для голосования против.
25 июня, 20:49
Станислав Попов
30210014
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