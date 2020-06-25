Из-за провокации Лобкова нельзя признать все бюллетени в урне, заявил ЦИК

"К сожалению, эта провокация поставила ситуацию таким образом, что нет возможности признать эти бюллетени, это же тайное голосование. Мы не можем выбрать из урны его бюллетень. К сожалению, это последствия таких провокационных действий. Когда человек это совершает, он должен понимать, что он делает", - сказала Гришина.