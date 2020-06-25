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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200625/1573486980.html
В МО сократилось количество мусора на 1,5 миллиона тонн
Благодаря раздельному сбору количество мусора в Московской области сократилось на 1,5 миллиона тонн в 2020 году. А все городские свалки полностью закроют в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:11
новости подмосковья
евгений хромушин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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евгений хромушин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В МО сократилось количество мусора на 1,5 миллиона тонн

20:11 25.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМусоросортировочный комплекс
Мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Благодаря раздельному сбору количество мусора в Московской области сократилось на 1,5 миллиона тонн в 2020 году. А все городские свалки полностью закроют в регионе к началу 2021-го. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Эта тема актуальна для каждого города во всех странах, отметил глава области. Однако Московская область – первый регион в России, где ввели самые современные экологические стандарты.
"Наши жители – первые, кто начал использовать раздельный сбор мусора. Да, мы пока только делаем первые шаги. Но сам результат, сама ответственность жителей просто вызывает уважение. Для нас это критически важно. Потому что только благодаря раздельному сбору мусора его стало меньше на 1,5 миллиона тонн", – заявил Андрей Воробьев.
Подмосковный мусорный полигон Кучино
18 июня, 16:00Новости Подмосковья
Рекультивацию свалки "Кучино" завершат в течение месяца
Вскоре область перейдет на полную переработку мусора, а к началу 2021 года в Подмосковье не останется ни одной городской свалки. Вместо них открываются современные комплексы по переработке отходов (КПО). Благодаря им регион становится чище, а местные жители получают новые рабочие места.
Началось вторичное использование стекла, пластика и металла. Все это имеет ключевое значение в культуре сбора и переработки мусора, отметил Воробьев. Новые КПО позволяют принимать на 20–30% отходов больше, чем планировалось изначально. 
Комплексы по переработке отходов возводят с опережением графика. Планам не помешала даже пандемия коронавируса. Об этом сообщил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

"То оборудование, которое мы очень жестко определили как стандарт для Московской области, такого нет нигде в России, позволяет нам идти с опережением плана", – отметил он.

По его мнению, полигон "Ядрово" закроется с опережением в несколько месяцев, "Лесная" тоже завершит свою работу до конца месяца. Свалки "Храброво", "Алексинский карьер", "Тимохово" также преобразуют в КПО.
Мусорный полигон закрыли в Шатуре 20 июня. Теперь около 150 тонн мусора отправляют на переработку в Рошаль, где из него извлекают вторичное сырье. Полигон планируется рекультивировать. Спустя несколько лет на месте свалки появится зеленый холм.
В Московской области уже закрыли 29 полигонов советского образца. Осталось 10 свалок, их планируют закрыть до конца 2020 года.
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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