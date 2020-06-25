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Киев блокирует дополнительные меры по прекращению огня, заявил Грызлов
Киев под надуманными предлогами блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины, заявил полпред РФ в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:12
ситуация в днр и лнр
смм обсе
донбасс
вооруженные силы украины
борис грызлов
киев
украина
в мире
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353
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, донбасс, вооруженные силы украины, борис грызлов, киев, украина, в мире

Киев блокирует дополнительные меры по прекращению огня, заявил Грызлов

20:12 25.06.2020
360
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНа месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев под надуманными предлогами блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ фиксирует увеличение интенсивности нарушений режима прекращения огня украинской стороной, в то время как в Киеве делают заявления о стабилизации обстановки на линии соприкосновения. Необходимо срочно создать условия для перехода к новому порядку контроля РПО. Однако под надуманными предлогами украинская сторона блокирует эту тему, в том числе, определение новых участков разведения сил. Не прекращают ВСУ и размещение военной техники вблизи гражданских объектов и обстрелы с таких позиций", - сообщил Грызлов журналистам по итогам очередного заседания контактной группы.
Борис Грызлов
Вчера, 20:07
Киев и Донбасс начали диалог по закону об особом статусе, сообщил Грызлов
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДонбассВооруженные силы УкраиныБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
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