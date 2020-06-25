https://ria.ru/20200625/1573486963.html
Киев блокирует дополнительные меры по прекращению огня, заявил Грызлов
Киев под надуманными предлогами блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины, заявил полпред РФ в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:12
2020-06-25T20:12
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вооруженные силы украины
борис грызлов
киев
украина
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https://ria.ru/20200625/1573486687.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, смм обсе, донбасс, вооруженные силы украины, борис грызлов, киев, украина, в мире