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Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России
Есть ощущение, что цель Киева - не урегулирование конфликта и реинтеграция Донбасса, а продление санкций против России, заявил полпред РФ в контактной группе по РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:12
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
борис грызлов
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, киев, украина, в мире

Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России

20:12 25.06.2020
688
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Есть ощущение, что цель Киева - не урегулирование конфликта и реинтеграция Донбасса, а продление санкций против России, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания группы.
"В центре внимания сегодняшнего заседания контактной группы были краеугольные вопросы урегулирования конфликта в Донбассе – закон об особом статусе и меры контроля за прекращением огня", - рассказал Грызлов журналистам.
По его словам, Украина в очередной раз затягивает принятие необходимых решений.
"Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах – не комплексное политическое урегулирование и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, - сохранить санкции против России под любым предлогом", - сказал Грызлов.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
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