Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России

"В центре внимания сегодняшнего заседания контактной группы были краеугольные вопросы урегулирования конфликта в Донбассе – закон об особом статусе и меры контроля за прекращением огня", - рассказал Грызлов журналистам.

"Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах – не комплексное политическое урегулирование и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, - сохранить санкции против России под любым предлогом", - сказал Грызлов.