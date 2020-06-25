https://ria.ru/20200625/1573486922.html
Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России
Есть ощущение, что цель Киева - не урегулирование конфликта и реинтеграция Донбасса, а продление санкций против России, заявил полпред РФ в контактной группе по РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:12
2020-06-25T20:12
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
борис грызлов
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:23:2569:1468_1400x0_80_0_0_ddd4f2c93c83576e1e4aa2a030ddb937.jpg
1
россия
донбасс
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:23:2569:1468_1400x0_80_0_0_ddd4f2c93c83576e1e4aa2a030ddb937.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1926_1400x0_80_0_0_3c9e629a7240d1edcbe3603e925ea9d1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_236:0:2283:2047_1400x0_80_0_0_9d1b257af8e190900970ceb98dfad410.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, киев, украина, в мире