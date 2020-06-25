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Летние лагеря Подмосковья откроются 15 июля
Летние лагеря в Московской области планируют открыть 15 июля. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:08
новости подмосковья
ирина фаевская
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ирина фаевская, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Летние лагеря Подмосковья откроются 15 июля

20:08 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДети во время игры
Дети во время игры
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Летние лагеря в Московской области планируют открыть 15 июля. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
Детские лагеря работают в несколько смен – в основном их три или четыре за сезон. Однако в 2020 году их количество сократится из-за пандемии коронавируса.
"У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15-го числа. Все они очень популярны. Все они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трех мы не сможем сделать", – отметил Воробьев.
Подмосковье делает все необходимое, чтобы лагеря соответствовали санитарным нормам.
Заявки уже подали 115 оздоровительных лагерей, из них пока только 56 получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные готовятся к получению такого заключения в Роспотребнадзоре. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
В 2020 году лагеря смогут принять только половину ребят за смену. Это необходимая мера безопасности.

"Дело в том, что по требованиям санитарного врача группы должны быть гораздо меньше. Это значит, что затраты и все остальное больше, особенно у частных лагерей", – объяснил Воробьев.

Путевка в лагерь выдается и за деньги, и бесплатно. Бесплатные путевки получат семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Среди них малоимущие семьи, дети-инвалиды и сироты. Получить такую путевку можно через региональный портал госуслуг, территориальное управление социальной защиты или МФЦ.
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Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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