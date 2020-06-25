https://ria.ru/20200625/1573486855.html
Летние лагеря Подмосковья откроются 15 июля
Летние лагеря в Московской области планируют открыть 15 июля. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:08
2020-06-25T20:08
новости подмосковья
ирина фаевская
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153319/02/1533190208_0:16:1500:860_1400x0_80_0_0_28efb188c4d092e408c7e16fbf3904bd.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153319/02/1533190208_0:16:1500:860_1400x0_80_0_0_28efb188c4d092e408c7e16fbf3904bd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153319/02/1533190208_67:0:1398:998_1400x0_80_0_0_6433d242082f4e6f23434cb3c9809c57.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153319/02/1533190208_111:0:1109:998_1400x0_80_0_0_bb2d3378cd65cc4bc2be7f9be7bd09e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина фаевская, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Летние лагеря в Московской области планируют открыть 15 июля. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"
.
Детские лагеря работают в несколько смен – в основном их три или четыре за сезон. Однако в 2020 году их количество сократится из-за пандемии коронавируса.
"У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15-го числа. Все они очень популярны. Все они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трех мы не сможем сделать", – отметил Воробьев.
Подмосковье делает все необходимое, чтобы лагеря соответствовали санитарным нормам.
Заявки уже подали 115 оздоровительных лагерей, из них пока только 56 получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные готовятся к получению такого заключения в Роспотребнадзоре. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
В 2020 году лагеря смогут принять только половину ребят за смену. Это необходимая мера безопасности.
"Дело в том, что по требованиям санитарного врача группы должны быть гораздо меньше. Это значит, что затраты и все остальное больше, особенно у частных лагерей", – объяснил Воробьев.
Путевка в лагерь выдается и за деньги, и бесплатно. Бесплатные путевки получат семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Среди них малоимущие семьи, дети-инвалиды и сироты. Получить такую путевку можно через региональный портал госуслуг, территориальное управление социальной защиты или МФЦ.