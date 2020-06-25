Летние лагеря Подмосковья откроются 15 июля

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Летние лагеря в Московской области планируют открыть 15 июля. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала Летние лагеря в Московской области планируют открыть 15 июля. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"

Детские лагеря работают в несколько смен – в основном их три или четыре за сезон. Однако в 2020 году их количество сократится из-за пандемии коронавируса.

"У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15-го числа. Все они очень популярны. Все они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трех мы не сможем сделать", – отметил Воробьев.

Подмосковье делает все необходимое, чтобы лагеря соответствовали санитарным нормам.

Заявки уже подали 115 оздоровительных лагерей, из них пока только 56 получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные готовятся к получению такого заключения в Роспотребнадзоре. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В 2020 году лагеря смогут принять только половину ребят за смену. Это необходимая мера безопасности.

"Дело в том, что по требованиям санитарного врача группы должны быть гораздо меньше. Это значит, что затраты и все остальное больше, особенно у частных лагерей", – объяснил Воробьев.