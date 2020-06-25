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Примаков рассказал о планах на посту главы Россотрудничества
Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что в ближайшие дни планирует заняться оргвопросами, а затем будет "разгребать завалы", в том числе по... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:49
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, владимир путин, общество

Примаков рассказал о планах на посту главы Россотрудничества

20:08 25.06.2020 (обновлено: 21:49 25.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что в ближайшие дни планирует заняться оргвопросами, а затем будет "разгребать завалы", в том числе по вопросам финансирования и снабжения, антикоррупционным мероприятиям и выстраиванию взаимодействия с МИД и другими ведомствами.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступил в силу.
"В ближайшие дни меня будут занимать некоторые оргвопросы. Затем мы начнём разгребать завалы, начиная с постановки задач и аналитики и, со всеми остановками, по проектам, по странам, по представительствам, по вопросам финансирования и снабжения, юридическим проблемам, антикоррупционным мероприятиям, выстраивания рабочего взаимодействия с МИД, АП и другими министерствами и ведомствами, с общинами и сообществами соотечественников и так далее", - написал Примаков в своем Telegram.
Он отметил, что пока "повременит" с комментариями и разъяснениями планов, но Россотрудничество будет "совершенно открыто для прессы, для общества в целом". Примаков поблагодарил президента за доверие.
Примаков подчеркнул, что продолжит работу в своем избирательном округе - Саратовской области, хотя и будет должен сложить с себя полномочия ее представителя.
По его словам, он продолжит работу в своем избирательном округе - Саратовской области, хотя и будет должен сложить с себя полномочия ее представителя.
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 14:27
Примаков заявил, что Россотрудничество ждут большие перемены
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений ПримаковВладимир ПутинОбщество
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