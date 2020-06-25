Примаков рассказал о планах на посту главы Россотрудничества

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что в ближайшие дни планирует заняться оргвопросами, а затем будет "разгребать завалы", в том числе по вопросам финансирования и снабжения, антикоррупционным мероприятиям и выстраиванию взаимодействия с МИД и другими ведомствами.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступил в силу.
"В ближайшие дни меня будут занимать некоторые оргвопросы. Затем мы начнём разгребать завалы, начиная с постановки задач и аналитики и, со всеми остановками, по проектам, по странам, по представительствам, по вопросам финансирования и снабжения, юридическим проблемам, антикоррупционным мероприятиям, выстраивания рабочего взаимодействия с МИД, АП и другими министерствами и ведомствами, с общинами и сообществами соотечественников и так далее", - написал Примаков в своем Telegram.
Он отметил, что пока "повременит" с комментариями и разъяснениями планов, но Россотрудничество будет "совершенно открыто для прессы, для общества в целом". Примаков поблагодарил президента за доверие.
Примаков подчеркнул, что продолжит работу в своем избирательном округе - Саратовской области, хотя и будет должен сложить с себя полномочия ее представителя.
По его словам, он продолжит работу в своем избирательном округе - Саратовской области, хотя и будет должен сложить с себя полномочия ее представителя.