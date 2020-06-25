Примаков рассказал о планах на посту главы Россотрудничества

"В ближайшие дни меня будут занимать некоторые оргвопросы. Затем мы начнём разгребать завалы, начиная с постановки задач и аналитики и, со всеми остановками, по проектам, по странам, по представительствам, по вопросам финансирования и снабжения, юридическим проблемам, антикоррупционным мероприятиям, выстраивания рабочего взаимодействия с МИД, АП и другими министерствами и ведомствами, с общинами и сообществами соотечественников и так далее", - написал Примаков в своем Telegram.