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В Израиле за сутки выявили 668 заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 668 за сутки и достигло вечером в четверг 22 400, еще один пациент с таким диагнозом... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:08
коронавирус covid-19
коронавирусы
израиль
в мире
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

В Израиле за сутки выявили 668 заболевших COVID-19

20:08 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 668 за сутки и достигло вечером в четверг 22 400, еще один пациент с таким диагнозом скончался, число жертв достигло 309, сообщило министерство здравоохранения.
По данным ведомства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6084 человека, 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 29 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 16 007 пациентов выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
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