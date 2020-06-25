Киев и Донбасс начали диалог по закону об особом статусе, сообщил Грызлов

"Хотя ни один представитель Украины не может внятно объяснить, чем это плохо для страны, - мы вновь получили отказ представителей Киева по закреплению особого статуса в украинской конституции. К сожалению, предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе, поступившее месяцем ранее, не принимаются во внимание украинскими представителями. Тем не менее, начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений", - подчеркнул полпред.