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Киев и Донбасс начали диалог по закону об особом статусе, сообщил Грызлов
Представители Киева не принимают во внимание предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе региона, однако диалог сторон по этому вопросу начался,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:23
ситуация в днр и лнр
донбасс
верховная рада украины
борис грызлов
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, донбасс, верховная рада украины, борис грызлов, киев, украина, в мире

Киев и Донбасс начали диалог по закону об особом статусе, сообщил Грызлов

20:07 25.06.2020 (обновлено: 20:23 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Представители Киева не принимают во внимание предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе региона, однако диалог сторон по этому вопросу начался, сообщил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов по итогам заседания.
"Политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", кратко называемому "Законом об особом статусе", - сообщил Грызлов журналистов.
Он напомнил, что основная задача, предусмотренная минскими договорённостями, – придать особому статусу Донбасса постоянный характер, а также закрепить его в конституции Украины.
"Хотя ни один представитель Украины не может внятно объяснить, чем это плохо для страны, - мы вновь получили отказ представителей Киева по закреплению особого статуса в украинской конституции. К сожалению, предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе, поступившее месяцем ранее, не принимаются во внимание украинскими представителями. Тем не менее, начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений", - подчеркнул полпред.
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Он также отметил, что действующие власти Украины, согласно социологическим опросам, продолжает утрачивать доверие избирателей, граждане страны устали от популистских заявлений, не подкрепленных действиями.
"Российская делегация будет продолжать настойчивые посреднические усилия для достижения результата, определённого минскими соглашениями, и призывает к такой же настойчивости ОБСЕ", - добавил Грызлов.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце прошлого года украинский парламент продлил его до конца 2020 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВерховная Рада УкраиныБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
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