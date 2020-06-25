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Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрывах в Дзержинске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель работников завода имени... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:01
взрыв на заводе имени свердлова в дзержинске
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
нижегородская область
происшествия
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взрыв на заводе имени свердлова в дзержинске, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нижегородская область, происшествия

Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрывах в Дзержинске

20:01 25.06.2020
1240
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкНа территории Завода имени Я. М. Свердлова
На территории Завода имени Я. М. Свердлова
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель работников завода имени Свердлова в Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что на территории завода имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области утром 31 августа 2018 года произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась. Ущерб от взрыва составил более 48 миллионов рублей. В отношении специалиста по персоналу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, причинение крупного ущерба).
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Ранее издание РБК сообщало, что родственники погибших написали письмо в адрес главы СК, в котором отец одного из погибших просит СК провести проверку обстоятельств, при которых завод заключил с ООО НПП "Самарвзрывтехнология" контракт на утилизацию старых противопехотных мин, гарантированный срок хранения которых, по информации авторов письма, был превышен в несколько раз.
"В связи с опубликованными в СМИ обращениями родственников погибших рабочих после происшествия на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске Нижегородской области в августе 2018 года Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК России в рамках ведомственного процессуального контроля изучить установленные доказательства и доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил проверить полноту и объективность проведенных следственных действий и принятых процессуальных решений.
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Взрыв на заводе имени Свердлова в ДзержинскеСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНижегородская областьПроисшествия
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