Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрывах в Дзержинске

Ранее сообщалось, что на территории завода имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области утром 31 августа 2018 года произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась. Ущерб от взрыва составил более 48 миллионов рублей. В отношении специалиста по персоналу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, причинение крупного ущерба).