Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрывах в Дзержинске

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель работников завода имени Свердлова в Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что на территории завода имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области утром 31 августа 2018 года произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась. Ущерб от взрыва составил более 48 миллионов рублей. В отношении специалиста по персоналу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, причинение крупного ущерба).
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Ранее издание РБК сообщало, что родственники погибших написали письмо в адрес главы СК, в котором отец одного из погибших просит СК провести проверку обстоятельств, при которых завод заключил с ООО НПП "Самарвзрывтехнология" контракт на утилизацию старых противопехотных мин, гарантированный срок хранения которых, по информации авторов письма, был превышен в несколько раз.
"В связи с опубликованными в СМИ обращениями родственников погибших рабочих после происшествия на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске Нижегородской области в августе 2018 года Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК России в рамках ведомственного процессуального контроля изучить установленные доказательства и доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил проверить полноту и объективность проведенных следственных действий и принятых процессуальных решений.
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