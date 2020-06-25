Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573486460.html
В США считают ледокол "Иван Папанин" наступательным вооружением
Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:04
калибр
джеймс фогго
иван папанин
военно-морские силы сша
арктика
с-400 «триумф»
африка
европа
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156087/90/1560879076_0:140:3154:1914_1400x0_80_0_0_50f3c7729778a157e57df5e1b6f940a3.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200612/1572859727.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200329/1569229130.html
https://ria.ru/20200601/1572186775.html
Страшно? А почему? В войне же вы,а не мы победили,сами говорите постоянно.
118
Вы не понимаете! Это другое!
75
32
арктика
африка
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156087/90/1560879076_0:140:3154:1914_1400x0_80_0_0_50f3c7729778a157e57df5e1b6f940a3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156087/90/1560879076_423:0:3154:2048_1400x0_80_0_0_31fc01a7481c6716aef5214cd20192ca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156087/90/1560879076_1088:0:3136:2048_1400x0_80_0_0_25ba646093582b041a85c515a1e29c8f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калибр, джеймс фогго, иван папанин, военно-морские силы сша, арктика, с-400 «триумф», африка, европа, безопасность, в мире

В США считают ледокол "Иван Папанин" наступательным вооружением

19:58 25.06.2020 (обновлено: 23:04 25.06.2020)
36836
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
"Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол "Иван Папанин", который может нести крылатые ракеты "Калибр". Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но "Калибр" никак не оборонительное оружие", — сказал он в ходе вебинара.
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
12 июня, 16:19
Почти без минусов. Определено самое мощное оружие РФ в Арктике
Адмирал обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРК С-400.
"Мы видим новую сферу конкуренции на море в Арктике, где нужны сильные флоты, чтобы защищать общие интересы и обеспечивать нормальный ход торговых потоков", — добавил Фогго.
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го. Второй корабль проекта "Николай Зубов" заложен в ноябре 2019 года, сдача запланирована на ноябрь 2024-го.
Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.
Советская полярная экспедиция Северный полюс-1
29 марта, 03:00Акценты
Кто первый сел, того и льдина: полет на макушку Земли
Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.
Многофункциональный патрульный корабль ледового класса будет способен преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Он имеет водоизмещение около девяти тысяч тонн, длину корпуса 100 метров, ширину — около 20 метров, полная скорость — около 18 узлов, автономность плавания — около 70 суток. Корабль будет оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. На корабле будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.
Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
1 июня, 08:00
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
4341595548
Обсудить 32
КалибрДжеймс ФоггоИван ПапанинВоенно-морские силы СШААрктикаС-400 «Триумф»АфрикаЕвропаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Страшно? А почему? В войне же вы,а не мы победили,сами говорите постоянно.
25 июня, 20:01
Von Stirliz
104102002
Вы не понимаете! Это другое!
25 июня, 20:13
ahanatol hristenko
12600003
Рекомендуем
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Из-за провокации Лобкова нельзя признать все бюллетени в урне, заявил ЦИК
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Наводнение на западе Украины
Зеленского поразил масштаб наводнения на западе Украины
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Остров Итуруп
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Полицейский в Рио-де-Жанейро
Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США
Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами
Автомобиль скорой помощи
В Солнечногорске за день утонули три ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы
09:20На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
09:19В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
09:18Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
Лента новостейМолния