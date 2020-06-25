В США считают ледокол "Иван Папанин" наступательным вооружением

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий Европе и Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США Африке адмирал Джеймс Фогго

"Россия агрессивно подходит к Арктике . Они недавно презентовали новый ледокол " Иван Папанин ", который может нести крылатые ракеты "Калибр" . Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но "Калибр" никак не оборонительное оружие", — сказал он в ходе вебинара.

Адмирал обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРК С-400

"Мы видим новую сферу конкуренции на море в Арктике, где нужны сильные флоты, чтобы защищать общие интересы и обеспечивать нормальный ход торговых потоков", — добавил Фогго.

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го. Второй корабль проекта "Николай Зубов" заложен в ноябре 2019 года, сдача запланирована на ноябрь 2024-го.

Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.

Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.

Многофункциональный патрульный корабль ледового класса будет способен преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Он имеет водоизмещение около девяти тысяч тонн, длину корпуса 100 метров, ширину — около 20 метров, полная скорость — около 18 узлов, автономность плавания — около 70 суток. Корабль будет оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. На корабле будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.