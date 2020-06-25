https://ria.ru/20200625/1573486399.html
Гутерреш надеется, что саммит "пятерки" СБ ООН пройдет до Генассамблеи
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что надеется на проведение саммита пятерки лидеров постоянных членов Совбеза ООН до недели высокого уровня Генассамблеи в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:56
2020-06-25T19:56
россия
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
владимир путин
франция
китай
оон
сша
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россия
франция
китай
сша
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, оон, сша, в мире