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Гутерреш надеется, что саммит "пятерки" СБ ООН пройдет до Генассамблеи
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что надеется на проведение саммита пятерки лидеров постоянных членов Совбеза ООН до недели высокого уровня Генассамблеи в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:56
россия
антониу гутерреш
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, оон, сша, в мире

Гутерреш надеется, что саммит "пятерки" СБ ООН пройдет до Генассамблеи

19:56 25.06.2020
519
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 25 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что надеется на проведение саммита пятерки лидеров постоянных членов Совбеза ООН до недели высокого уровня Генассамблеи в сентябре.
"Я все еще надеюсь, что саммит пятерки будет возможен до Генассамблеи", - сказал Гутерреш.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
19 июня, 12:14
Косачев надеется, что саммит "пятерки" Совбеза ООН состоится в этом году
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РоссияАнтониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНВладимир ПутинФранцияКитайООНСШАВ мире
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