Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Блогер и телеведущая Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме , почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.

Ранее подписчики Ивлеевой обвинили ее в жизни напоказ после того, как та стала регулярно показывать в своем аккаунте люксовые автомобили, эксклюзивную одежду и другие предметы роскоши. В ответ на это знаменитость записала сторис, в которых объяснила подобные публикации.

Телеведущая напомнила, что когда завела блог, ей было 24 года.

"Сейчас мне 29, во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются", — сказала Ивлеева.

По ее словам, купив новое платье, каждая девушка хочет "повыпендриваться" перед подругами.

"А мои подруги где? Правильно — в инстаграме. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться", — сказала блогер.