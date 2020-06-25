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Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:49
россия
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
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россия
РИА Новости
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2020
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155176/03/1551760365_0:274:2809:1854_1400x0_80_0_0_8fe38b2f1cc5526f94248a6a02b435e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, анастасия ивлеева, шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

19:49 25.06.2020
8107
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
Ранее подписчики Ивлеевой обвинили ее в жизни напоказ после того, как та стала регулярно показывать в своем аккаунте люксовые автомобили, эксклюзивную одежду и другие предметы роскоши. В ответ на это знаменитость записала сторис, в которых объяснила подобные публикации.
Телеведущая напомнила, что когда завела блог, ей было 24 года.
"Сейчас мне 29, во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются", — сказала Ивлеева.
По ее словам, купив новое платье, каждая девушка хочет "повыпендриваться" перед подругами.
"А мои подруги где? Правильно — в инстаграме. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться", — сказала блогер.
Ивлеева добавила, что не имеет значения, во что она одета, ведь главное — душа.
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РоссияАнастасия ИвлееваШоу-бизнес
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25 июня, 19:59
Владислав Леончук
4640002
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