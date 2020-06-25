ВТБ запустил "выездной сервис" для бизнеса

"Для предпринимателей очень важна экономия времени и удобство обслуживания. Понимая это, мы разработали "Выездной сервис", который позволит новым клиентам банка, не выходя из дома или их офиса, быстро открыть расчётный счёт и начать осуществлять свою предпринимательскую деятельность", - сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.