https://ria.ru/20200625/1573486103.html
ВТБ запустил "выездной сервис" для бизнеса
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса, который доступен в 17 российских городах, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:49
2020-06-25T19:50
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:30:3072:1758_1400x0_80_0_0_bfe5c9960fdb0db2e6db586a420a0666.jpg
https://ria.ru/20200625/1573480463.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:30:3072:1758_1400x0_80_0_0_bfe5c9960fdb0db2e6db586a420a0666.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_68217f3cda81b3472ff813f475349f15.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_756:0:2804:2048_1400x0_80_0_0_d822b7f0d724027ed047eda1fdf24af7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВТБ
запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса, который доступен в 17 российских городах, сообщает пресс-служба банка.
Воспользоваться "Выездным сервисом" могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой. На текущий момент он доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени и Оренбурге.
"Для предпринимателей очень важна экономия времени и удобство обслуживания. Понимая это, мы разработали "Выездной сервис", который позволит новым клиентам банка, не выходя из дома или их офиса, быстро открыть расчётный счёт и начать осуществлять свою предпринимательскую деятельность", - сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
По его словам, банк в дальнейшем планирует распространить сервис на другие регионы страны.