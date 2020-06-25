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ВТБ запустил "выездной сервис" для бизнеса
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса, который доступен в 17 российских городах, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:50
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РИА Новости
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60
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ запустил "выездной сервис" для бизнеса

19:49 25.06.2020 (обновлено: 19:50 25.06.2020)
86
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса, который доступен в 17 российских городах, сообщает пресс-служба банка.
Воспользоваться "Выездным сервисом" могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой. На текущий момент он доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени и Оренбурге.
"Для предпринимателей очень важна экономия времени и удобство обслуживания. Понимая это, мы разработали "Выездной сервис", который позволит новым клиентам банка, не выходя из дома или их офиса, быстро открыть расчётный счёт и начать осуществлять свою предпринимательскую деятельность", - сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. 
По его словам, банк в дальнейшем планирует распространить сервис на другие регионы страны.
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