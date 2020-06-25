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Число жертв COVID-19 в Воронежской области выросло до 39
Количество умерших пациентов с коронавирусом в Воронежской области выросло с 33 до 39, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:48
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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Число жертв COVID-19 в Воронежской области выросло до 39

19:48 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с коронавирусом в Воронежской области выросло с 33 до 39, сообщает правительство региона.
На утро четверга в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 6653 человек. Скончались 33 пациента. Выздоровели 4065.
"Число летальных случаев в регионе выросло до 39", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID. 18 июня было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С 22 июня в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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