Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573486038.html
Вершинин обсудил с представителем МИД Бельгии Ближний Восток
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону с генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии Акселем Кенесом ряд... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:48
бени ганц
сергей вершинин
зеев элькин
иордан
мид бельгии
сирия
оон
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
https://ria.ru/20200624/1573426267.html
https://ria.ru/20200605/1572511167.html
иордан
сирия
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_f8b7e5ca0ad40baabb548d051c8bb183.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_e0f6417a60f3387c6d3b293b782b28f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бени ганц, сергей вершинин, зеев элькин, иордан, мид бельгии, сирия, оон, израиль, в мире

Вершинин обсудил с представителем МИД Бельгии Ближний Восток

19:48 25.06.2020
46
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону с генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии Акселем Кенесом ряд международных тем и региональных проблем в свете их рассмотрения в Совете Безопасности ООН, включая ближневосточное урегулирование и ситуацию с Договором по открытому небу, сообщили в МИД РФ.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, телефонный разговор состоялся по инициативе бельгийской стороны.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
24 июня, 17:09
Богданов обсудил с властями Катара ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке
"В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем и региональных проблем в свете их рассмотрения в Совете Безопасности ООН. Особое внимание Вершинин и Кенес уделили вопросам, связанным с ближневосточным урегулированием, иранской ядерной программой, ситуацией в Сирии и Договором по открытому небу", - подчеркнули в министерстве.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
5 июня, 12:13
Эксперт оценил заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
120000
Обсудить 0
Бени ГанцСергей ВершининЗеев ЭлькинИорданМИД БельгииСирияООНИзраильВ мире
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В одном из городов Парагвая в тюрьме выявили очаг коронавируса
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии еще один пациент выздоровел от COVID-19
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Минздрав Армении прокомментировал смертность от COVID-19 в реанимациях
Военные в Ливии
ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш надеется, что саммит "пятерки" СБ ООН пройдет до Генассамблеи
Борис Грызлов
Киев и Донбасс начали диалог по закону об особом статусе, сообщил Грызлов
Тегеран, Иран
СМИ назвали причину вспышки на востоке Тегерана
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Небензя: ООН — не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет
Фотоснимок коронавируса
СМИ: компании из ОАЭ и Израиля будут сотрудничать в борьбе с COVID-19
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Власти Техаса приостановили открытие штата из-за роста случаев COVID-19
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Ливийская национальная армия намерена продолжать борьбу против терроризма
Сотрудник полиции в Ираке
СМИ: в Ираке силовики накрыли цех по изготовлению ракетных установок
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Черногории запретили все политические и религиозные собрания
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Credit Suisse заявил, что не имеет отношений с сыном Лукашенко
Тестирование на коронавирус
Министр финансов Мексики заразился коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы
09:20На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
09:19В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
09:18Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
Лента новостейМолния