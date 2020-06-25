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Воробьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Подмосковье
На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Подмосковье благоприятная, сказал губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-26T05:45
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Воробьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Подмосковье

19:47 25.06.2020 (обновлено: 05:45 26.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов". 19 июня 2019
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов. 19 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Подмосковье благоприятная, сказал губернатор региона Андрей Воробьев.
"Слава Богу, мы видим, что ситуация (с коронавирусом - ред.) в нашем столичном регионе сегодня благоприятная", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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