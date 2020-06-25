В Абхазии еще один пациент выздоровел от COVID-19

Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

СУХУМ, 25 июн - РИА Новости. Еще один человек в Еще один человек в Абхазии выздоровел от COVID-19, четыре пациента остаются в больнице, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"Из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня будет выписан еще один пациент, абхазский курсант российского вуза", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в больнице остаются еще четыре пациента с коронавирусом.

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 59 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден, уточняют в оперштабе.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 1 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 33. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.