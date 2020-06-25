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В Абхазии еще один пациент выздоровел от COVID-19
Еще один человек в Абхазии выздоровел от COVID-19, четыре пациента остаются в больнице, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:42
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, абхазия, в мире

В Абхазии еще один пациент выздоровел от COVID-19

19:42 25.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
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СУХУМ, 25 июн - РИА Новости. Еще один человек в Абхазии выздоровел от COVID-19, четыре пациента остаются в больнице, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"Из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня будет выписан еще один пациент, абхазский курсант российского вуза", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в больнице остаются еще четыре пациента с коронавирусом.
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 59 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден, уточняют в оперштабе.
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Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 1 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 33. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАбхазияВ мире
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