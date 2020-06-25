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Распространение нового коронавируса
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Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом в стране количество летальных исходов снижается. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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дональд трамп
здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, калифорния, южная каролина, сша, в мире

Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

19:41 25.06.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом в стране количество летальных исходов снижается.
"Число случаев заражения китайским вирусом растет благодаря прекрасному тестированию, при этом число жертв (уровень смертности) падает. Фейковым новостям не нравится рассказывать вам об этом", - написал Трамп в Twitter.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Число случаев заражения продолжает значительно расти в ряде штатов США. В четверг власти пяти штатов: Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 122 тысяч смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 656 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампЗдоровье - ОбществоКалифорнияЮжная КаролинаСШАВ мире
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