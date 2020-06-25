Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 122 тысяч смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 656 тысяч человек.