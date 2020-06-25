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В одном из городов Парагвая в тюрьме выявили очаг коронавируса
Более 100 случаев заболевания новым типом коронавируса выявлено в тюрьме в одном из крупнейших городов Парагвая Сьюдад-дель-Эсте, но заразившихся может быть... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:33
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, парагвай, в мире

В одном из городов Парагвая в тюрьме выявили очаг коронавируса

19:33 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн – РИА Новости. Более 100 случаев заболевания новым типом коронавируса выявлено в тюрьме в одном из крупнейших городов Парагвая Сьюдад-дель-Эсте, но заразившихся может быть больше, сообщила министр юстиции страны Сесилия Перес.
Речь идет о 69 сотрудниках тюрьмы и 39 заключенных. "Мы составим реестр всех заключенных, нам предстоит сделать 1178 тестов, сегодня будут взяты образцы в женском блоке. Наша обеспокоенность заключается в том, что сотрудники этой тюрьмы общаются с сотрудниками из мужского блока", - пояснила министр в интервью Национальному радио Парагвая.
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Для прохождения карантина оборудованы специальные контейнеры, где может разместиться четыре заключенных.
Перес сообщила, что было принято решение закрыть тюрьму в Сьюдад-дель-Эсте для входа и выхода, а также для любого рода посылок. Служащие пенитенциарного заведения не вернутся домой, пока их тесты на коронавирус не будут отрицательными.
В свою очередь министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени сообщил в Twitter, что вспышку в тюрьме на данный момент удалось сдержать, туда будут направлены специалисты для проведения массового тестирования на COVID-19.
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В Парагвае зарегистрировано 1528 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 944 пациента, скончались 13 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПарагвайВ мире
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