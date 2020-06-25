https://ria.ru/20200625/1573485627.html
В одном из городов Парагвая в тюрьме выявили очаг коронавируса
Более 100 случаев заболевания новым типом коронавируса выявлено в тюрьме в одном из крупнейших городов Парагвая Сьюдад-дель-Эсте, но заразившихся может быть... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:33
2020-06-25T19:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
парагвай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, парагвай, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн – РИА Новости.
Более 100 случаев заболевания новым типом коронавируса
выявлено в тюрьме в одном из крупнейших городов Парагвая
Сьюдад-дель-Эсте, но заразившихся может быть больше, сообщила министр юстиции страны Сесилия Перес.
Речь идет о 69 сотрудниках тюрьмы и 39 заключенных. "Мы составим реестр всех заключенных, нам предстоит сделать 1178 тестов, сегодня будут взяты образцы в женском блоке. Наша обеспокоенность заключается в том, что сотрудники этой тюрьмы общаются с сотрудниками из мужского блока", - пояснила министр в интервью Национальному радио Парагвая.
Для прохождения карантина оборудованы специальные контейнеры, где может разместиться четыре заключенных.
Перес сообщила, что было принято решение закрыть тюрьму в Сьюдад-дель-Эсте для входа и выхода, а также для любого рода посылок. Служащие пенитенциарного заведения не вернутся домой, пока их тесты на коронавирус не будут отрицательными.
В свою очередь министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени сообщил в Twitter, что вспышку в тюрьме на данный момент удалось сдержать, туда будут направлены специалисты для проведения массового тестирования на COVID-19.
В Парагвае зарегистрировано 1528 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 944 пациента, скончались 13 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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