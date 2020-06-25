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Распространение нового коронавируса
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В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:32
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орловская область, общество

В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу

19:32 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БРЯНСК, 25 июн – РИА Новости. Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
"Принято решение о продлении сроков реализации комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности на срок до 16 июля 2020 года включительно с целью дальнейшего поэтапного снятия ограничительных мероприятий на территории Орловской области", - говорится в сообщении
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Отмечается, что обязательный масочный режим сохранится на территории Орловской области при нахождении в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях на срок по 31 июля 2020 года включительно.
Кроме того, принято решение перенести открытие загородных оздоровительных лагерей на вторую смену после согласования с Роспотребнадзором.
При этом с 1 июля будет организована работа лагерей с дневным пребыванием на базе трех образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что персонал будет обследован на наличие антител к COVID-19. Кроме того, в каждом учреждении для отдыха детей и их оздоровления на безвыездной основе будут работать медики. Планируется обеспечить организации бесконтактными термометрами, приборами для обеззараживания воздуха, дезинфицирующими средствами, дозаторами для антисептических средств, средствами индивидуальной защиты.
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По информации федерального оперативного штаба на 25 июня, в Орловской области зарегистрированы 4318 случаев заболевания коронавирусом. При этом уже выздоровели 2575 человек. Сообщалось о 51 летальном случае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Орловская областьОбщество
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