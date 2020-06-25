https://ria.ru/20200625/1573485565.html
В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:32
2020-06-25T19:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
орловская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орловская область, общество
БРЯНСК, 25 июн – РИА Новости.
Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса
, продлены в Орловской области
до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
"Принято решение о продлении сроков реализации комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности на срок до 16 июля 2020 года включительно с целью дальнейшего поэтапного снятия ограничительных мероприятий на территории Орловской области", - говорится в сообщении
Отмечается, что обязательный масочный режим сохранится на территории Орловской области при нахождении в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях на срок по 31 июля 2020 года включительно.
Кроме того, принято решение перенести открытие загородных оздоровительных лагерей на вторую смену после согласования с Роспотребнадзором
.
При этом с 1 июля будет организована работа лагерей с дневным пребыванием на базе трех образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что персонал будет обследован на наличие антител к COVID-19. Кроме того, в каждом учреждении для отдыха детей и их оздоровления на безвыездной основе будут работать медики. Планируется обеспечить организации бесконтактными термометрами, приборами для обеззараживания воздуха, дезинфицирующими средствами, дозаторами для антисептических средств, средствами индивидуальной защиты.
По информации федерального оперативного штаба на 25 июня, в Орловской области зарегистрированы 4318 случаев заболевания коронавирусом. При этом уже выздоровели 2575 человек. Сообщалось о 51 летальном случае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.