Росстат заявил о росте цен на рис, гречку и курятину

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рост цен на гречку в России за неделю с 16 по 22 июня слегка ускорился, на рис - увеличился сильнее, кроме того, заметно подорожало куриное мясо, следует из сообщения Рост цен на гречку в России за неделю с 16 по 22 июня слегка ускорился, на рис - увеличился сильнее, кроме того, заметно подорожало куриное мясо, следует из сообщения Росстата

"За период с 16 по 22 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0,7%. Подорожание на 2,5% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации , в том числе в Кабардино-Балкарской Республике - на 3,8% и Пензенской области - на 3,5%", - говорится в сообщении. В Иркутской области куриное мясо подешевело на 1,9%, в Еврейской автономной области - на 1,7%.

Кроме того, за этот период выросли цены на черный чай (на 0,7%), шлифованный рис (на 0,6%), мясные консервы, гречневую крупу и шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин, мясные и овощные консервы для детского питания (на 0,4%), печенье (на 0,3%), сычужные сыры, пшеничную муку, ржаной хлеб, вермишель и поваренную соль (на 0,2%).

Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,3%, стерилизованное молоко подешевело на 0,4%, сахар-песок - на 0,3%, свинина и мороженая рыба - на 0,2%, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель - на 0,1%. За предыдущую неделю, с 9 по 15 июня, рост цен на гречку составил 0,4%, рис тогда подорожал на 0,3%, цены на сахар не менялись.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель - 4,4%, яблоки - 3,1%, морковь - 1,4%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, лук репчатый - на 4,3%, огурцы - на 4,1%, капуста белокочанная - на 2%", - добавляет Росстат.