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Росстат заявил о росте цен на рис, гречку и курятину
Рост цен на гречку в России за неделю с 16 по 22 июня слегка ускорился, на рис - увеличился сильнее, кроме того, заметно подорожало куриное мясо, следует из... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-26T04:45
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат заявил о росте цен на рис, гречку и курятину

19:31 25.06.2020 (обновлено: 04:45 26.06.2020)
6014
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка гречневой крупы в одном из продуктовых магазинов города Омска
Покупка гречневой крупы в одном из продуктовых магазинов города Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рост цен на гречку в России за неделю с 16 по 22 июня слегка ускорился, на рис - увеличился сильнее, кроме того, заметно подорожало куриное мясо, следует из сообщения Росстата.
"За период с 16 по 22 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0,7%. Подорожание на 2,5% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике - на 3,8% и Пензенской области - на 3,5%", - говорится в сообщении. В Иркутской области куриное мясо подешевело на 1,9%, в Еврейской автономной области - на 1,7%.
Рис Инь и Ян
21 марта, 03:00Сказано в эфире
Диетолог рассказала, какой рис – лучший Сортов риса ‒ великое множество. Какие из них наиболее полезны? Об этом рассказала радио Sputnik профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.
Кроме того, за этот период выросли цены на черный чай (на 0,7%), шлифованный рис (на 0,6%), мясные консервы, гречневую крупу и шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин, мясные и овощные консервы для детского питания (на 0,4%), печенье (на 0,3%), сычужные сыры, пшеничную муку, ржаной хлеб, вермишель и поваренную соль (на 0,2%).
Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,3%, стерилизованное молоко подешевело на 0,4%, сахар-песок - на 0,3%, свинина и мороженая рыба - на 0,2%, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель - на 0,1%. За предыдущую неделю, с 9 по 15 июня, рост цен на гречку составил 0,4%, рис тогда подорожал на 0,3%, цены на сахар не менялись.
"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель - 4,4%, яблоки - 3,1%, морковь - 1,4%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, лук репчатый - на 4,3%, огурцы - на 4,1%, капуста белокочанная - на 2%", - добавляет Росстат.
Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 2,8%, огурцы - на 4,1%, помидоры - на 5,5%, капуста - на 2,6%. Картофель тогда подорожал на 4,8%, морковь - на 0,5%, яблоки - на 2,7%.
Покупательница несет пакет с гречневой крупой
1 июня, 15:25
На Урале "Магнит" после претензий ФАС объявил о скидках на гречку
95022567
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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