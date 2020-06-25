Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция начала административное расследование после сообщений о возможности дважды проголосовать по поправкам в Полиция начала административное расследование после сообщений о возможности дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ , сообщает пресс-служба столичного главка МВД

"Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета "Как проголосовать дважды" о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ОМВД по Тверскому району зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении.

"В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ", - подчеркнули в полиции.

По этой статье предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Также будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.