https://ria.ru/20200625/1573485502.html
Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам
Полиция начала административное расследование после сообщений о возможности дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:31
2020-06-25T20:37
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
николай булаев
элла памфилова
конституция рф
цик рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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Вальдемар Канарейкин
А все случаи двойного голосования будут проверяться? По всем из них будут приниматься меры или только по некоторым?
45
MrKarel1972 Штатько
опа, опа. делают вид будто всё под контролем..
34
22
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел лобков, николай булаев, элла памфилова, конституция рф, цик рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Полиция начала административное расследование после сообщений о возможности дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ
, сообщает пресс-служба столичного главка МВД
.
Ранее журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков
заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев
заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова
назвала такие попытки провокацией.
"Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета "Как проголосовать дважды" о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ОМВД по Тверскому району зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении.
"В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ", - подчеркнули в полиции.
По этой статье предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.
Также будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.
Ранее секретарь Московской городской избирательной комиссии в письме председателям ТИКов сообщил, что москвичи, записавшиеся на электронное голосование по конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом.