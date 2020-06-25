https://ria.ru/20200625/1573485111.html
Явка на электронном голосовании по поправкам составила 40 процентов
Общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции составляет 40%, проголосовало более 468 тысяч избирателей, следует из данных электронного штаба РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:23
2020-06-25T19:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
москва
политика
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https://ria.ru/20200619/1573210259.html
1
россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, москва, политика