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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573485111.html
Явка на электронном голосовании по поправкам составила 40 процентов
Общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции составляет 40%, проголосовало более 468 тысяч избирателей, следует из данных электронного штаба РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, москва, политика

Явка на электронном голосовании по поправкам составила 40 процентов

19:23 25.06.2020
1117
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции составляет 40%, проголосовало более 468 тысяч избирателей, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 по 30 июня.
За 9 часов электронного голосования его участниками стали 468 337 человек, это более 40% общей явки. Количество выданных бюллетеней в двух регионах превысило 476 тысяч.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
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25820047
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