Власти Техаса приостановили открытие штата из-за роста случаев COVID-19

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти штата Власти штата Техас США приостановили его открытие в связи с ростом случаев заражения новым коронавирусом и ростом госпитализаций из-за COVID-19.

"Губернатор Грег Эбботт объявил сегодня, что штат Техас приостановит дальнейшие этапы открытия Техаса, так как штат реагирует на недавнее увеличение числа положительных случаев COVID-19 и госпитализаций", - говорится в заявлении губернатора.

Отмечается, что предприятия, которые должны были возобновить работу в рамках предыдущих этапов открытия, могут работать дальше в соответствии со стандартами здравоохранения.

"Поскольку мы наблюдаем рост числа как положительных случаев COVID-19, так и числа госпитализаций, мы сосредоточены на стратегиях, которые замедлят распространение этого вируса... Последнее, чего мы хотим как штат, - это идти на попятную и закрыть предприятия. Эта пауза поможет нашему штату справиться с проблемой, пока мы не сможем безопасно перейти к следующему этапу открытия нашего штата для бизнеса", - сказал губернатор Эбботт.

В Техасе уже несколько дней подряд наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19 и фиксируются суточные рекорды. По последним данным, в штате выявлено уже более 125 тысяч заразившихся.