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Распространение нового коронавируса
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Власти Техаса приостановили открытие штата из-за роста случаев COVID-19
Власти штата Техас в США приостановили его открытие в связи с ростом случаев заражения новым коронавирусом и ростом госпитализаций из-за COVID-19. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:20
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, техас, в мире

Власти Техаса приостановили открытие штата из-за роста случаев COVID-19

19:20 25.06.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти штата Техас в США приостановили его открытие в связи с ростом случаев заражения новым коронавирусом и ростом госпитализаций из-за COVID-19.
"Губернатор Грег Эбботт объявил сегодня, что штат Техас приостановит дальнейшие этапы открытия Техаса, так как штат реагирует на недавнее увеличение числа положительных случаев COVID-19 и госпитализаций", - говорится в заявлении губернатора.
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Отмечается, что предприятия, которые должны были возобновить работу в рамках предыдущих этапов открытия, могут работать дальше в соответствии со стандартами здравоохранения.
"Поскольку мы наблюдаем рост числа как положительных случаев COVID-19, так и числа госпитализаций, мы сосредоточены на стратегиях, которые замедлят распространение этого вируса... Последнее, чего мы хотим как штат, - это идти на попятную и закрыть предприятия. Эта пауза поможет нашему штату справиться с проблемой, пока мы не сможем безопасно перейти к следующему этапу открытия нашего штата для бизнеса", - сказал губернатор Эбботт.
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В Техасе уже несколько дней подряд наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19 и фиксируются суточные рекорды. По последним данным, в штате выявлено уже более 125 тысяч заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАТехасВ мире
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