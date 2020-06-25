Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об "усыновлении"

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Готовность Готовность Михаила Ефремова "усыновить" детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь, звучит как оскорбление, заявил сын покойного Валерий. Его слова RT передал адвокат семьи Александр Добровинский

"Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли "папа"?!" — сказал он.

По словам Валерия, у него "не укладываются в голове" подобные высказывания со стороны актера.

"Как они себе это представляют? <…> А разговоры об этом до суда вообще выглядят как попытка смягчить к себе отношение", — считает сын погибшего.

Юрист подчеркнул, что не будет говорить "о моральном аспекте" этого предложения. Добровинский добавил, что не понимает, как в этой ситуации может идти речь об усыновлении, учитывая требования закона.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их". Позднее он пояснил РИА Новости, что его подопечный имел в виду, что готов сделать для детей погибшего "больше, чем родной отец", так как у него "больше возможностей".

ДТП на Садовом кольце

Авария с участием артиста произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве . Будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас артист находится под домашним арестом.