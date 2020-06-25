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Туризм
https://ria.ru/20200625/1573484478.html
Иностранцам запретили посещать Израиль до 1 августа
Сегодня, 25 июня, правительство Израиля приняло решение о продлении запрета на въезд в страну иностранных граждан в период пандемии коронавируса, сообщает... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:08
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, израиль

Иностранцам запретили посещать Израиль до 1 августа

19:08 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сегодня, 25 июня, правительство Израиля приняло решение о продлении запрета на въезд в страну иностранных граждан в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по туризму страны.
Срок действия ограничений, который истекал 1 июля, продлен до 1 августа 2020 года.
"Мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности здоровья туристов и пристально следим за эпидемиологической обстановкой, — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Надеемся, что благодаря продленным ограничениям ситуация улучшится, и мы сможем быстрее открыть границы и возобновить туристические потоки между Израилем другими странами".
Запрет на пересечение границы Израиля до 1 августа распространяется и на иностранцев, выполняющих транзитные перелеты.
Въезд в страну дозволяется лишь тем, кто имеет специальное разрешение Управления по делам населения и иммиграции, а также Министерства здравоохранения Израиля.
Тель-Авив
20 мая, 08:00Туризм
Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина
710003
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