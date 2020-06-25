Патриарх Кирилл поздравил митрополита Онуфрия с именинами

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил в четверг главу Украинской православной церкви митрополита Онуфрия с днем тезоименитства (именин), назвав его "поборником канонического православия и защитником апостольской веры".
По словам патриарха, митрополит Киевский Онуфрий чувствует "особую ответственность за вверенную его попечению Украинскую православную церковь".
"Весьма отрадно отметить, что, несмотря на нелегкие испытания, через которые проходит водительствуемая вами Церковь, вы неизменно остаетесь для народа заботливым духовным отцом и усердным молитвенником, поборником канонического православия и защитником апостольской веры, неустанно призывающим современников ко спасению, братолюбию и миру", - говорится в поздравлении патриарха, который публикует сайт РПЦ.
Митрополит Онуфрий родился в 1944 году. С 1970 года стал насельником Троице-Сергиевой лавры, с 1985 года был благочинным монастыря. В 1988 году был назначен наместником Успенской Почаевской лавры. В 1994 году был назначен постоянным членом Синода УПЦ.
В феврале 2014 года был избран местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры, а в августе того же года - предстоятелем Украинской православной церкви. Именно с личностью митрополита Онуфрия во многом связана стойкость УПЦ в период создания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) в 2018 году: из 90 иерархов канонической Церкви в раскольническую структуру перешли только двое.