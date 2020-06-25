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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл поздравил митрополита Онуфрия с именинами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил в четверг главу Украинской православной церкви митрополита Онуфрия с днем тезоименитства (именин), назвав его... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:05
религия и мировоззрение
митрополит киевский и всея украины онуфрий
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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митрополит киевский и всея украины онуфрий, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, украина, общество

Патриарх Кирилл поздравил митрополита Онуфрия с именинами

19:05 25.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил в четверг главу Украинской православной церкви митрополита Онуфрия с днем тезоименитства (именин), назвав его "поборником канонического православия и защитником апостольской веры".
По словам патриарха, митрополит Киевский Онуфрий чувствует "особую ответственность за вверенную его попечению Украинскую православную церковь".
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
26 февраля, 15:42Религия и мировоззрение
Митрополит Онуфрий на встрече в Аммане поднял проблему признания ПЦУ
"Весьма отрадно отметить, что, несмотря на нелегкие испытания, через которые проходит водительствуемая вами Церковь, вы неизменно остаетесь для народа заботливым духовным отцом и усердным молитвенником, поборником канонического православия и защитником апостольской веры, неустанно призывающим современников ко спасению, братолюбию и миру", - говорится в поздравлении патриарха, который публикует сайт РПЦ.
Митрополит Онуфрий родился в 1944 году. С 1970 года стал насельником Троице-Сергиевой лавры, с 1985 года был благочинным монастыря. В 1988 году был назначен наместником Успенской Почаевской лавры. В 1994 году был назначен постоянным членом Синода УПЦ.
В феврале 2014 года был избран местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры, а в августе того же года - предстоятелем Украинской православной церкви. Именно с личностью митрополита Онуфрия во многом связана стойкость УПЦ в период создания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) в 2018 году: из 90 иерархов канонической Церкви в раскольническую структуру перешли только двое.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьУкраинаОбщество
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