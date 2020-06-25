Патриарх Кирилл поздравил митрополита Онуфрия с именинами

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил в четверг главу Украинской православной церкви митрополита Онуфрия с днем тезоименитства (именин), назвав его "поборником канонического православия и защитником апостольской веры".