https://ria.ru/20200625/1573484334.html
В МИД ответили на слова премьера Латвии о "советской оккупации"
Заявления премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о дискриминации латышей во время "советской оккупации" не подтверждаются фактами и могут рассматриваться... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:05
2020-06-25T19:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Заявления премьер-министра Латвии
Кришьяниса Кариньша о дискриминации латышей во время "советской оккупации" не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте "пропагандистских трюков", говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее Кариньш в интервью латвийскому телевидению заявил, что латыши "прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев", поскольку якобы во времена "советской оккупации" тоже подвергались дискриминации.
"Подобные измышления не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте пропагандистских трюков, причем невысокого качества. Хорошо известно, что в советский период из центрального бюджета выделялись значительные средства на развитие латышского языка и культуры, латыши были широко представлены во властных структурах и даже входили в состав высшего руководства страны, а уровень доходов на душу населения в Латвийской ССР был одним из самых высоких по Союзу", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве предположили, что премьер Латвии, наверное, забыл или не хочет вспоминать, что все жители Латвии в тот период имели статус полноценного гражданина СССР
.
"Многие из них даже не могли представить, что в один миг окажутся в чужой стране в качестве "неграждан". Вот уж точно прямой повод поговорить о расизме или апартеиде в этой "современной" европейской стране", - отметили в МИД РФ.