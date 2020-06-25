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ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян во время телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:59
обострение конфликта в ливии
ибрагим калын
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
триполи
ливия
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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353
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обострение конфликта в ливии, ибрагим калын, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, триполи, ливия, сша, в мире

ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии

18:59 25.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
ДОХА, 25 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян во время телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем раскритиковал роль Турции в Ливии.
"Роль Турции в ее нынешнем исполнении в арабском мире не приветствуется, если Турция продолжит в том же духе, последствия этого будут плачевными", - сказал в четверг Аль Нахайян, слова которого приводит Эмиратское агентство новостей WAM. Он подчеркнул необходимость единства международного сообщества для достижения межливийского соглашения, отметив усилия Египта по стабилизации ситуации в Ливии.
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Стороны отметили, что иностранное вмешательство в дела Ливии наносит ущерб не только этой стране, но и соседним государствам, а также всему региону.
Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын призвал подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара покинуть районы Сирта и Джуфры, на которые при поддержке Турции готовятся наступать войска на стороне заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС).
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их, назвав "красной чертой" для продвижения войск ПНС город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинцию Джуфра. ЛНА ввела бесполетную зону вокруг города Сирт и приветствовала готовность Египта оказать помощь Ливии.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет. В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииИбрагим КалынХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиТриполиЛивияСШАВ мире
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