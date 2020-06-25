ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии

Стороны отметили, что иностранное вмешательство в дела Ливии наносит ущерб не только этой стране, но и соседним государствам, а также всему региону.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.