https://ria.ru/20200625/1573483448.html
ГИТИС проведет творческие экзамены очно сразу с третьего тура
Вступительные экзамены по творческим специальностям будут проходить в ГИТИСе очно, но начнутся сразу с третьего финального тура, сообщил РИА Новости ректор... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:47
2020-06-25T19:47
культура
театр
новости культуры
григорий заславский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
гитис
образование - общество
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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театр, новости культуры, григорий заславский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гитис, образование - общество, общество
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Вступительные экзамены по творческим специальностям будут проходить в ГИТИСе очно, но начнутся сразу с третьего финального тура, сообщил РИА Новости ректор Григорий Заславский.
"Вступительные испытания в вуз, кроме театроведов и продюсеров, а именно по творческим специальностям, будут проходить очно на шести площадках вуза, чтобы следовать правилам, предписанным Роспотребнадзором. Мы в этом году сокращаем число туров и начинаем 1 июля сразу с третьего финального тура, который будет состоять из двух этапов, включающих всю полагающуюся программу. И еще на Таганке пройдут просмотры для сценографов", - сказал ректор.
Он подчеркнул, что до этого педагоги вуза провели много прослушиваний, онлайн-консультаций, поэтому какое-то представление о части тех, кто придет поступать, уже есть.
"В этом году мы проводим регистрацию только через электронную запись, поэтому очень надеемся, что наши абитуриенты перед регистрацией внимательно прочтут наши правила и будут точно соблюдать назначенное время и место", - подчеркнул Заславский.
Ректор добавил, что если кто-то не сможет или у кого-то возникнут сложности с электронной регистрацией, он сможет позже сделать это по телефону. Судя по всему, конкурс в этом году будет такой же высокий, как и в прежде, отметил ректор.
"Занятия в ГИТИСе мы планируем начать 7 сентября, но пока у нас нет точного понимания, как они будут проходить – возможно, часть в онлайн-режиме, часть очно", - заключил Заславский.