Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200625/1573483448.html
ГИТИС проведет творческие экзамены очно сразу с третьего тура
Вступительные экзамены по творческим специальностям будут проходить в ГИТИСе очно, но начнутся сразу с третьего финального тура, сообщил РИА Новости ректор... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:47
культура
театр
новости культуры
григорий заславский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
гитис
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153288/58/1532885855_0:256:4724:2913_1400x0_80_0_0_2632a62e42ff5787ae3241a68fec0b28.jpg
https://ria.ru/20200625/1573465298.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153288/58/1532885855_0:256:4724:2913_1400x0_80_0_0_2632a62e42ff5787ae3241a68fec0b28.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153288/58/1532885855_250:0:4474:3168_1400x0_80_0_0_64f094644bc8ffe60c9ef7549bd4ba95.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153288/58/1532885855_778:0:3946:3168_1400x0_80_0_0_ea752f8b968fc7ff6a341a7c112c64ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, григорий заславский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гитис, образование - общество, общество

ГИТИС проведет творческие экзамены очно сразу с третьего тура

19:47 25.06.2020
171
© РИА Новости / Максим БлиновРектор ГИТИСа Григорий Заславский выходит из ректората
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский выходит из ректората
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Вступительные экзамены по творческим специальностям будут проходить в ГИТИСе очно, но начнутся сразу с третьего финального тура, сообщил РИА Новости ректор Григорий Заславский.
"Вступительные испытания в вуз, кроме театроведов и продюсеров, а именно по творческим специальностям, будут проходить очно на шести площадках вуза, чтобы следовать правилам, предписанным Роспотребнадзором. Мы в этом году сокращаем число туров и начинаем 1 июля сразу с третьего финального тура, который будет состоять из двух этапов, включающих всю полагающуюся программу. И еще на Таганке пройдут просмотры для сценографов", - сказал ректор.
Он подчеркнул, что до этого педагоги вуза провели много прослушиваний, онлайн-консультаций, поэтому какое-то представление о части тех, кто придет поступать, уже есть.
"В этом году мы проводим регистрацию только через электронную запись, поэтому очень надеемся, что наши абитуриенты перед регистрацией внимательно прочтут наши правила и будут точно соблюдать назначенное время и место", - подчеркнул Заславский.
Ректор добавил, что если кто-то не сможет или у кого-то возникнут сложности с электронной регистрацией, он сможет позже сделать это по телефону. Судя по всему, конкурс в этом году будет такой же высокий, как и в прежде, отметил ректор.
"Занятия в ГИТИСе мы планируем начать 7 сентября, но пока у нас нет точного понимания, как они будут проходить – возможно, часть в онлайн-режиме, часть очно", - заключил Заславский.
Занавес
Вчера, 14:31Культура
Первые вступительные туры Школы-студии МХАТ пройдут дистанционно
000000
КультураТеатрНовости культурыГригорий ЗаславскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГИТИСОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ
Писатель Антон Павлович Чехов
Выставка "Чеховская Москва" откроется в Литературном музее 15 июля
Библиотека
Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным чтением
Кадр из сериала Чики
Сериал "Чики" за три недели собрал три с половиной миллиона просмотров
Эдди Веддер из Pearl Jam
Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года
Фестиваль Таврида – АРТ
Культуру после пандемии обсудят на конференции "АРТtalk. Искусство после"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Путин намерен посетить открытие музея Карельского фронта
Сериал Банды Лондона
Сериал "Банды Лондона" продлили на второй сезон
Занавес
Первые вступительные туры Школы-студии МХАТ пройдут дистанционно
Поэт Андрей Дементьев во время встречи с читателями на Московском фестивале Книги России на Красной площади.
В Москве установят памятник Андрею Дементьеву
Фильм Аватар
Создатели "Аватара 2" показали, как проходят съемки под водой
Пустой зрительный зал кинотеатра Октябрь
Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров
На территории Завода имени Я. М. Свердлова
Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрывах в Дзержинске
Колонный зал Дома Союзов. Антивоенный митинг творческой интеллигенции. Выступает поэт Андрей Дементьев
Человек культуры. Памяти Андрея Дементьева
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Путин пожелал лауреатам госпремий крепкого здоровья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы
09:20На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
09:19В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
09:18Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
Лента новостейМолния