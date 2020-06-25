Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что в страну однократно смогут въехать "высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России", внесенные в "особый список".

"Такой перечень в ФСБ МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, в Ассоциации европейского бизнеса сообщили, что более 190 бизнесменов и их семьи получили разрешение в ближайшее время вернуться на работу в Россию.

Они смогут въехать в страну при соблюдении 14-дневного карантина.

В конце мая такое разрешение уже получили 57 предпринимателей.

Ранее правительство разрешило въехать в Россию иностранцам, которые собираются тут лечиться. Ограничения также сняли для тех, кому нужно заботиться о заболевших близких родственниках.