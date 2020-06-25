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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573483358.html
Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию
Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:32
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Специалистов по заливки бетона и укладке тротуарной плитки.
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Так "предпринимателей" или специалистов"??? "Дырка" != ""оглобля".
20
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574502_0:63:3418:1986_1400x0_80_0_0_15262ee4ba9268975043d84cc9efc4c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), правительство рф, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, в мире

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

18:48 25.06.2020 (обновлено: 19:32 25.06.2020)
5247
© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что в страну однократно смогут въехать "высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России", внесенные в "особый список".
"Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия", — отмечается в сообщении.
В свою очередь, в Ассоциации европейского бизнеса сообщили, что более 190 бизнесменов и их семьи получили разрешение в ближайшее время вернуться на работу в Россию.
Они смогут въехать в страну при соблюдении 14-дневного карантина.
В конце мая такое разрешение уже получили 57 предпринимателей.
Ранее правительство разрешило въехать в Россию иностранцам, которые собираются тут лечиться. Ограничения также сняли для тех, кому нужно заботиться о заболевших близких родственниках.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
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Распространение нового коронавирусаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Правительство РФПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВ мире
Популярные комментарии
Специалистов по заливки бетона и укладке тротуарной плитки.
25 июня, 19:44
Bakyika Бирюков
2120305
Так "предпринимателей" или специалистов"??? "Дырка" != ""оглобля".
25 июня, 19:54
СКСерж К
1800002
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