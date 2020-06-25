https://ria.ru/20200625/1573483274.html
Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве
Вопрос возобновления фестивалей и массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:47
2020-06-25T18:47
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_0:146:2815:1729_1400x0_80_0_0_d34607dcaaa2b991c9076b5b6f3ab212.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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