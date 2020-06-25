Власти Сербии усилят меры на фоне подъема числа заболевших COVID-19

Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса

БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Власти Власти Сербии переводят два центра по тестированию граждан на COVID-19 в Белграде на круглосуточный режим на фоне увеличения числа выявляемых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.

В мае и начале июня в Сербии отмечалось снижение заболеваемости COVID-19 , но в минувший вторник диагноз подтвердился у 102 человек, в среду - у 143, в четверг - у 137. Всего с начала пандемии в Сербии заразились 13 372 человека. За три последних дня скончались двое больных, общее число жертв пандемии достигло 264. Власти вернули обязательное ношение масок в транспорте и настоятельно порекомендовали гражданам носить их в закрытых помещениях.

"Граждане с подозрением на COVID-19 сначала должны обращаться в специальные центры при своих поликлиниках, чтобы разгрузить работу сотрудников пунктов диагностики в Клинике инфекционных и тропических заболеваний Клинического центра Сербии", - указал минздрав.

Уточняется, что с пятницы при двух круглосуточных центрах диагностики граждане смогут сделать рентген, сдать анализы и пройти экспресс-тест на коронавирус.

Накануне члены национального штаба по борьбе с COVID-19 сообщили, что повторное введение комендантского часа пока не рассматривается.

Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.

Северной Македонии и Албании. Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте. С 18 мая открыто авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Сербия с 1 июня открыла границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории