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Власти Сербии усилят меры на фоне подъема числа заболевших COVID-19
Власти Сербии переводят два центра по тестированию граждан на COVID-19 в Белграде на круглосуточный режим на фоне увеличения числа выявляемых зараженных,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, в мире

Власти Сербии усилят меры на фоне подъема числа заболевших COVID-19

18:45 25.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Власти Сербии переводят два центра по тестированию граждан на COVID-19 в Белграде на круглосуточный режим на фоне увеличения числа выявляемых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
В мае и начале июня в Сербии отмечалось снижение заболеваемости COVID-19, но в минувший вторник диагноз подтвердился у 102 человек, в среду - у 143, в четверг - у 137. Всего с начала пандемии в Сербии заразились 13 372 человека. За три последних дня скончались двое больных, общее число жертв пандемии достигло 264. Власти вернули обязательное ношение масок в транспорте и настоятельно порекомендовали гражданам носить их в закрытых помещениях.
"Граждане с подозрением на COVID-19 сначала должны обращаться в специальные центры при своих поликлиниках, чтобы разгрузить работу сотрудников пунктов диагностики в Клинике инфекционных и тропических заболеваний Клинического центра Сербии", - указал минздрав.
Уточняется, что с пятницы при двух круглосуточных центрах диагностики граждане смогут сделать рентген, сдать анализы и пройти экспресс-тест на коронавирус.
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Накануне члены национального штаба по борьбе с COVID-19 сообщили, что повторное введение комендантского часа пока не рассматривается.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте. С 18 мая открыто авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Сербия с 1 июня открыла границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияВ мире
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