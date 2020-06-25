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Собянин не исключил, что коронавирус останется навсегда
Несмотря на положительную динамику в борьбе с коронавирусом, вирус останется с нами надолго, если не навсегда, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:45
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин не исключил, что коронавирус останется навсегда

18:45 25.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несмотря на положительную динамику в борьбе с коронавирусом, вирус останется с нами надолго, если не навсегда, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Несмотря на позитивную динамику борьбы с пандемией, понимаем, что вирус все равно будет присутствовать долгое время, если не навсегда. Все равно надо быть осторожным, и, конечно, надо смотреть загруженность парков, не пытаться влезть в ситуацию, когда переполнены те или иные площадки", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 18:29Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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