В Ираке за сутки выявили 2473 новых случая коронавируса

КАИР, 25 июн - РИА Новости. Иракские медики зафиксировали рекордно высокие показатели смертности и заражений за сутки с начала эпидемии Иракские медики зафиксировали рекордно высокие показатели смертности и заражений за сутки с начала эпидемии коронавируса , в четверг зарегистрировано почти 2,5 тысячи новых случаев инфицирования, сообщил минздрав страны.

"В лабораториях минздрава за сутки зарегистрировано 2473 случая заражения. Зафиксировано также 107 случаев летального исхода и 1237 случаев выздоровления", - говорится в заявлении.

C начала июня в Ираке фиксируется устойчивый рост суточных заражений, в среду этот показатель впервые превысил 2 тысячи. Общее число заболевших возросло до 39 139.

Максимальный суточный прирост по-прежнему фиксируется в столице - 627 новых случаев.

С начала эпидемии скончались 1437 человек, на лечении остаются более 19 тысяч пациентов, в том числе более 200 в отделении интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения в понедельник заявило, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение.