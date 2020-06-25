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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573482977.html
В Ираке за сутки выявили 2473 новых случая коронавируса
Иракские медики зафиксировали рекордно высокие показатели смертности и заражений за сутки с начала эпидемии коронавируса, в четверг зарегистрировано почти 2,5... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:42
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ирак, в мире

В Ираке за сутки выявили 2473 новых случая коронавируса

18:42 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КАИР, 25 июн - РИА Новости. Иракские медики зафиксировали рекордно высокие показатели смертности и заражений за сутки с начала эпидемии коронавируса, в четверг зарегистрировано почти 2,5 тысячи новых случаев инфицирования, сообщил минздрав страны.
"В лабораториях минздрава за сутки зарегистрировано 2473 случая заражения. Зафиксировано также 107 случаев летального исхода и 1237 случаев выздоровления", - говорится в заявлении.
C начала июня в Ираке фиксируется устойчивый рост суточных заражений, в среду этот показатель впервые превысил 2 тысячи. Общее число заболевших возросло до 39 139.
Максимальный суточный прирост по-прежнему фиксируется в столице - 627 новых случаев.
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С начала эпидемии скончались 1437 человек, на лечении остаются более 19 тысяч пациентов, в том числе более 200 в отделении интенсивной терапии.
Министерство здравоохранения в понедельник заявило, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИракВ мире
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