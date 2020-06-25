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https://ria.ru/20200625/1573482836.html
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 149
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 149, общее число умерших достигло 43 230, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
великобритания
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 149

18:40 25.06.2020
277
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 149, общее число умерших достигло 43 230, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1118, до 307 980.
Днем ранее число умерших увеличилось на 154, заболевших - на 653.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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