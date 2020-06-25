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Собянин рассказал о работе детских спортивных секций
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что руководители спортивных секций сами решают, допускать ли детей к занятиям, отдельных ограничений для работы спортивных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:45
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Собянин рассказал о работе детских спортивных секций

18:40 25.06.2020 (обновлено: 18:45 25.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что руководители спортивных секций сами решают, допускать ли детей к занятиям, отдельных ограничений для работы спортивных секций в столице нет.
"Это решение самих руководителей учреждений. Постепенно открываются и спортивные секции. Объем количества людей, которые там будут заниматься, тоже ограничен в зависимости от помещения", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, можно ли возобновить занятия ребенка в спортивной секции.
Мэр уточнил, что день ото дня число людей, которые занимаются в спортивных секциях, будет расти.
"Ограничений каких-то специальных для них не сделано. Есть ограничения санитарные, которые зависят просто от возможностей помещения, где это происходит", - добавил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторДетские вопросыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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