Собянин проголосует по поправкам к Конституции дистанционно

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что планировал проголосовать на избирательном участке, чтобы показать безопасность такой возможности, но в итоге отдаст свой голос в электронном виде и протестирует подобный формат.
"Честно говоря, хотел пойти на избирательный участок, чтобы показать… безопасность этого голосования. Но так как я, вы видите, активно все равно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улице, то есть меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок невозможно, поэтому я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде. Почему? Потому что хочу сам оттестировать, попробовать что-то такое, с учетом того, что огромное количество москвичей выбрало электронную систему голосования - более миллиона человек", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он выразил надежду, что "все пройдет нормально".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 30 июня.